Outriders: qual è la classe più popolare della demo? Ce lo dice People Can Fly

Dopo il successo della demo di Outriders è tempo di scoprire alcune interessanti statistiche riguardo il TPS multiplayer in arrivo su PC, PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S e Stadia il prossimo primo aprile.

A rivelare alcuni dati è lo sviluppatore People Can Fly, che conferma come la demo sia stata giocata da oltre 2 milioni di persone in una settimana. Tra le varie statistiche, la più interessante riguarda quale delle quattro classi giocabili è stata la più selezionata dai giocatori: il primato spetta al Mistificatore, creato dal 28,5% dei giocatori. In seconda posizione troviamo il Piromante, che sfiora la prima posizione con il 27,6%, mentre sul gradino più basso del podio sale il Tecnomante con il 23%. Fanalino di coda è il Distruttore, che si ferma al 20% del totale.

Bisogna comunque tenere in considerazione che oltre mille giocatori hanno creato più di dieci personaggi con il loro profilo, cosa che potrebbe dunque aver influenzato la classifica riportata dagli autori. Ciò può comunque far intendere che in tanti abbiano deciso di sperimentare ogni classe presente in modo da approfondire tutti i contenuti della demo. Infine, People Can Fly riporta che si è arrivati a un quantitativo di 9 milioni e mezzo di ore giocate sommando il tempo trascorso sul gioco da parte di tutti i partecipanti. Tra le altre statistiche, le uccisioni totali sono state 638 milioni e il fucile d'assalto è stata l'arma più popolare, mentre un singolo giocatore ha speso sulla demo la bellezza di 254 ore.

In attesa del debutto del gioco completo, potete leggere le nostre impressioni sulla demo di Outriders.