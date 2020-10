Outriders: quando esce l'action crossgen? In arrivo il video che svelerà la data di lancio

I ragazzi di People Can Fly annunciano di aver organizzato un evento in streaming che farà finalmente luce sulla data di lancio di Outriders, lo sparatutto sci-fi in sviluppo sotto l'egida di Square Enix.

Il reveal della data di uscita di Outriders avverrà perciò alle ore 18:00 italiane di domani, giovedì 8 ottobre, con una puntata speciale di Broadcast, una serie di video speciali utilizzata fino ad oggi da People Can Fly per aiutarci a familiarizzare con la storia, le dinamiche di gameplay e i contenuti della loro ultima proprietà intellettuale votata al multiplayer cooperativo.

Come svelato in questi mesi dagli sviluppatori polacchi, Outriders ci proietterà in una dimensione action ruolistica suddivisa in diverse regioni interconnesse, ciascuna con una propria caratterizzazione e una serie originale di sfide da affrontare. L'offerta ludica del nuovo progetto firmato dagli autori di Gears of War Judgment e Bulletstorm sarà poi contraddistinta da quattro classi personaggio con ampie possibilità di personalizzazione, sia estetica che "funzionale" grazie alla progressione degli equipaggiamenti da acquisire in battaglia.

L'evento in streaming previsto per l'8 ottobre ci aiuterà così a chiarire i dubbi sollevati dagli ultimi rumor sul possibile rinvio al 2021 di Outriders. Nell'attesa di scoprire cosa bolle in pentola dalle parti di People Can Fly, vi ricordiamo che su queste pagine potete approfondire la conoscenza della nuova IP targata Square Enix con questo speciale su classi coop e crafting di Outriders.