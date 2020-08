Outriders: la rabbia del Tecnomante esplode nel gameplay del terzo Broadcast

Durante il terzo Broadcast di Outriders, gli autori di People Can Fly hanno presentato ufficialmente il Tecnomante e mostrato diversi spezzoni di gameplay per illustrare le diverse abilità e tecniche di combattimento da adottare impersonando questa classe.

Diversamente dai "colleghi" Pyromancer, Trickster e Devastator, il Technomancer di Outriders offre un approccio unico alle battaglie da combattere esplorando la Frontiera del nuovo action sci-fi targato Square Enix.

Buona parte dei poteri da evolvere indossando i panni del Tecnomante, infatti, si basa sull'acquisizione di gadget tecnologici da schierare sul campo e sulla capacità di padroneggiare delle evolute abilità elementali con effetti a media e lunga distanza.

Il ricco albero di abilità e potenziamenti della quarta classe di Outriders comprende infatti una pletora di oggetti, di tecnologie e di armi che promettono di essere particolarmente utili in un contesto di gioco cooperativo, basti citare in tal senso le mine Scrapnel, le Torrette Cryo o le batterie missilistiche del Pain Launcher. Non meno profonde, e stratificate, sembrano poi essere le abilità difensive, anch'esse legate allo schieramento sul campo di battaglia di diversi marchingegni intrisi della misteriosa energia che scaturisce dal centro del mondo alieno di Outriders.

Date un'occhiata al nuovo video gameplay sul Tecnomante e diteci che cosa ne pensate al riguardo, ma prima vi ricordiamo che Outriders sarà disponibile entro fine anno su PC, PS4, Xbox One e Google Stadia, oltreché su PlayStation 5 e Xbox Series X.