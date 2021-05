Outriders: raggiunta quota 3.5 milioni di giocatori nel primo mese, Square Enix festeggia

Il publisher Square Enix ha annunciato con un comunicato ufficiale che Outriders, il nuovo shooter di People Can Fly, ha raggiunto quota 3.5 milioni di giocatori unici nel primo mese dall'uscita ed è sulla buona strada per diventare "il prossimo grande franchise dell'azienda".

Nel periodo che va dal 1 aprile al 1 maggio 2021 Outriders ha fatto registrare ottimi risultati, coinvolgendo milioni di giocatori in tutto il mondo. Ad esprimere la propria soddisfazione è stato Jon Brooke, Co-Head dello Studio presso Square Enix External Studios: "Con oltre 3,5 milioni di giocatori unici, tempi di gioco medi di oltre 30 ore e un coinvolgimento estremamente elevato per la componente co-op, noi e il fantastico team di People Can Fly siamo davvero entusiasti di questo successo iniziale. Il lancio di una nuova IP di gioco non è mai facile e siamo molto grati per il supporto e per i feedback della community: continuiamo ad ascoltare attentamente e vogliamo assicurare a tutti che siamo impegnati a migliorare e potenziare l'esperienza nelle prossime settimane e mesi. Non vediamo l'ora di espandere Outriders in futuro".

Dal momento dell'uscita People Can Fly ha lavorato per rifinire il gioco con patch costanti, ascoltando i feedback della community. Prima di lasciarvi al trailer vi ricordiamo che potete trovare la recensione di Outriders sulle pagine di Everyeye.