Outriders: recensione, anteprime, video, guide e approfondimenti sul gioco Square Enix

Outriders è uno dei giochi più attesi della primavera, potevamo farci sfuggire l'occasione per lanciare una nuova pagina tutta dedicata alla produzione targata Square Enix e People Can Fly? Ovviamente no e da oggi è online su Everyeye.it il nuovo hub di Outriders con le novità e gli aggiornamenti sul gioco.

Nel nuovo hub di Outriders troverete ogni giorno nuovi contenuti editoriali tra cui notizie, approfondimenti sulle classi e le meccaniche di gioco, anteprime, video e prossimamente anche la recensione e le guide per avventurarvi nell'universo di Outriders. Nel frattempo potete scaricare la demo di Outriders su tutte le piattaforme e provare con mano il gioco Square Enix prima del lancio unendovi ad una community che conta già due milioni di utenti.

Vi invitiamo a salvare la pagina di Outriders tra i preferiti del browser e tornare a visitarla con cadenza quotidiana, le novità non mancheranno, come sempre nell'ottica di fornirvi una copertura editoriale completa e approfondita su un gioco che in questi mesi è certamente riuscito ad incuriosire il pubblico.

Outriders sarà in vendita dal primo aprile su PC, PS4, PS5, Google Stadia, Xbox One e Xbox Series X/S, anche su Game Pass al day one senza costi aggiuntivi. Avete capito bene: gli abbonati Xbox Game Pass possono giocare gratis ad Outriders su console Xbox e dispositivi Android sin dal lancio. Una bella opportunità, non trovate?