Outriders è stato rinviato: People Can Fly annuncia una Demo Estesa

Con un messaggio condiviso sui propri profili social, i ragazzi di People Can Fly annunciano il posticipo di Outriders. Lo slittamento nella data d'uscita dello sparatutto sci-fi, prevista in origine per il 2 febbraio, concederà più tempo alla software house polacca per concludere lo sviluppo del titolo.

"Crediamo sia importante che i giocatori possano provare una IP nuova come Outriders", spiega su Twitter il team di People Can Fly prima di aggiungere che "vogliamo fare in modo che possiate decidere da soli se il nostro è un gioco che potreste desiderare di preordinare, acquistare al lancio o comprare successivamente".

Per questo, gli autori di Varsavia accompagnano l'annuncio dello slittamento all'1 aprile 2021 della data di lancio di Outriders alla presentazione di una demo gratuita che, dal 25 febbraio, consentirà a tutti gli appassionati del genere di "provare le prime ore del gioco con tutte e quattro le classi personaggio, sia in singleplayer che in cooperativa".

Come sottolineato dagli stessi ragazzi di People Can Fly, si tratterà di una Demo Estesa che fornirà l'accesso a tutti i contenuti del gioco fruibili nelle prime ore della campagna: di conseguenza, chi vorrà proseguire l'avventura dall'1 aprile potrà farlo attraverso il recupero del salvataggio e, con esso, dell'intero set di abilità, armi e personalizzazioni del proprio alter-ego. Qualora ve lo foste perso, eccovi l'ultimo video di Outriders mostrato ai Game Awards 2020 per illustrare la storia, i personaggi e le dinamiche di gameplay di questo sparatutto votato al multiplayer cooperativo per PC, PS4, Xbox One, Google Stadia, PS5 e Xbox Series X/S.