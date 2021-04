Outriders: scoperto un modo per mettere in pausa il gioco, ma solo su PC con GPU NVIDIA

A dispetto della natura always online di Outriders e, quindi, dell'impossibilità di mettere in pausa il gioco mentre si perlustrano le aree più pericolose del mondo alieno di Enoch, un appassionato è riuscito a trovare un sistema estremamente semplice per attivare la pausa su PC dotati di GPU NVIDIA.

Dalle pagine di Reddit, l'utente conosciuto come "Aced-Bread" ha condiviso la sua scoperta e descritto alla community del noto forum il procedimento da compiere per accedere alla funzione di pausa nel corso delle attività ingame di Outriders.

A detta del redditor, chi possiede un PC con GPU NVIDIA e desidera attivare la pausa in una partita qualsiasi di Outriders deve semplicemente richiamare a schermo Ansel tramite la combinazione di tasti Alt + F2. Come spiegato dal buon Alessio Ferraiuolo nell'analisi di NVIDIA Ansel con Mass Effect Andromeda e Ghost Recon Wildlands, questa tecnologia permette di catturare degli screenshot unici nel bel mezzo di una partita e accedere a un vasto set di personalizzazioni, il tutto fermando il flusso di gioco al momento desiderato per sganciare la telecamera dal personaggio.

Grazie all'avanzata Photo Mode ideata dalla casa di Santa Clara è quindi possibile forzare la pausa in Outriders. Non sappiamo se People Can Fly interverrà o meno per chiudere questo exploit, specie in funzione dell'impegno, ben più gravoso, che attende gli sviluppatori polacchi in questi giorni per risolvere i gravi problemi dei server di Outriders offline manifestatisi nella fase di lancio dello shooter fantascientifico, tanto su PC quanto su console.