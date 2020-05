Outriders: lo sparatutto crossgen si mostra in nuove immagini 'aliene'

Lo shooter co-op Outriders di People Can Fly si rivede in una nuova serie di immagini che ritrae i personaggi e le ambientazioni "aliene" di questo ambizioso progetto che rimanda a Destiny 2 e Anthem.

Il nuovo titolo in sviluppo presso la software house polacca che ha dato alla luce Bulletstorm, Painkiller e Gears of War Judgment promette di fare felici tutti i cultori di sparatutto ruolistici a sviluppo continuo attraverso un sistema di gameplay quantomai profondo e, al tempo stesso, immediato.

L'ultima serie di scatti s'accompagna ai video gameplay su personalizzazione e classi di Outriders e al trailer sulle Frontiere di Enoch, lo scenario alieno ricreato dagli artisti di People Can Fly per immaginare la battaglia scatenata dai coloni di questo lontano mondo per il controllo dell'energia generata da un misterioso fenomeno noto come l'Anomalia.

La data di lancio di Outriders non è stata ancora annunciata dagli autori europei e dal publisher Square Enix: l'unica indicazione offertaci riguarda l'arrivo in crossgen su PC, PlayStation 4, Xbox One, PS5 e Xbox Series X. Chissà, magari ne sapremo qualcosa di più durante l'evento Inside Xbox sui giochi Xbox Series X che si terrà il 7 maggio a partire dalle ore 17:00 italiane, che ovviamente seguiremo in diretta con la nostra consueta copertura di notizie, articoli di approfondimento e speciali da seguire anche sulla pagina Twitch di Everyeye.