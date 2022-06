Outriders: Square Enix e People Can Fly pensano ad una serie

Outriders potrebbe espandersi in futuro ben oltre il DLC Worldslayer, People Can Fly e Square Enix stanno infatti ragionando sul futuro del gioco pensando a quest'ultimo come ad un vero e proprio franchise.

A rivelarlo è il CEO di People Can Fly durante un'intervista pubblicata sulle pagine di Forbes: "pensiamo a Outriders come ad un vero e proprio franchise e non può come un singolo gioco, del resto parliamo della nuova proprietà intellettuale più importante del catalogo Square Enix."

Entrambe le compagnie sembrano avere una visione a lungo termine per Outriders ed i grandi investimenti sul progetto guardano anche al futuro, sebbene al momento non ci sono annunci di ulteriori giochi oltre all'espansione Worldslayer in arrivo il 30 giugno.

People Can Fly sta sviluppando un nuovo gioco per Square Enix e non è escluso che questo possa essere proprio il sequel di Outriders, attualmente identificato con il nome in codice Project Gemini e previsto per il 2024. Per quanto l'accoglienza sia stata positiva, Outriders non ha generato guadagni nel 2021 e lo studio non ha ricevuto i pagamenti delle royalties da parte del publisher, in quanto lo scorso anno non ci sono stati profitti derivanti dalla vendita del gioco. In ogni caso il futuro di Outriders sembra sulla carta piuttosto roseo.