Outriders: Square Enix 'piacevolmente sorpresa' dal successo del titolo e dal Game Pass

Nel corso dell'ultima riunione organizzata con gli azionisti di Square Enix, il presidente Yosuke Matsuda ha manifestato ai presenti la "piacevole sorpresa" con cui i dirigenti dell'azienda giapponese hanno accolto il successo al lancio di Outriders.

La riunione con gli investitori ha offerto all'esponente di Square Enix l'opportunità per complimentarsi con gli sviluppatori di People Can Fly e manifestare apertamente la soddisfazione dei dirigenti della compagnia per quello che lo stesso Matsuda descrive come "un buon inizio per questa nuova IP", nonostante i problemi e i bug che ne hanno interessato il lancio.

Matsuda ha poi proseguito riferendo che Square Enix è rimasta "piacevolmente sorpresa dal successo del titolo", specie per quanto concerne le stime delle vendite digitali e per il numero di utenti attivi, superiore alle aspettative iniziali dell'azienda.

L'esponente di Square Enix ha poi ricordato l'impegno della compagnia nel portare Outriders su Xbox Game Pass dal lancio, sottolineando come questa decisione abbia contribuito al successo del titolo in virtù dell'aumento della base installata e, quindi, del rafforzamento dell'esperienza multiplayer offerta dallo sparatutto sci-fi degli autori di Bulletstorm e Gear of War Judgment. Se volete saperne di più su questo titolo, il nostro consiglio non può che essere quello di rimanere sulle pagine di Everyeye.it per leggere la nostra recensione di Outriders.