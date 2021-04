Outriders su Steam ha triplicato il picco di giocatori raggiunto da Marvel's Avengers

Nonostante i gravi problemi ai server di Outriders andati offline e altre difficoltà tecniche, l'ultima fatica di People Can Fly sta ottenendo i primi interessanti risultati su Steam.

Ad esempio, nel giro di pochi giorni, Outriders ha triplicato il numero massimo di giocatori attivi registrato da Marvel's Avengers, il titolo sviluppato da Crystal Dynamics anch'esso fortemente incentrato sul multiplayer online cooperativo. Nello specifico, stando ai dati riportati su SteamDB, Outriders ha raggiunto un picco di 111.953 giocatori nel solo giorno di lancio, laddove invece Marvel's Avengers si è fermato a soli 31.165 giocatori sette mesi fa, a settembre, nel periodo in cui ha fatto il suo debutto sul mercato. Sicuramente l'essere disponibile sin dal Day One su Xbox Game Pass ha aiutato, ma ciò non toglie il fatto che Outriders è stato il miglior lancio di sempre per Square Enix su Steam, cosa che Avengers, pubblicato anch'esso da Square Enix, non è riuscito a fare nonostante la fortissima licenza su cui si basa. Attualmente i giocatori attivi sul titolo di People Can Fly sono circa 92.000, mentre il titolo dedicato ai supereroi Marvel non va oltre 1100. In questo caso va comunque detto che il paragone non è equilibrato, considerato che si mette a confronto un titolo appena uscito con uno dell'anno scorso.

Ricordiamo che Outriders è disponibile su PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S e Xbox One.