Outriders: gli sviluppatori parlano dell'importanza delle abilità

A pochi giorni dalla pubblicazione della demo gratuita di Outriders, il team di sviluppo è tornato a parlare del gioco e, nello specifico, delle abilità uniche legate alle quattro classi disponibili.

Sul sito ufficiale del gioco è infatti apparso un nuovo post interamente dedicato alle abilità, le quali sono per People Can Fly tanto importanti quanto il gunplay. Proprio per questo viene data al giocatore una grande libertà in termini di costruzione del personaggio e non solo sarà possibile selezionare tre abilità attive tra una piccola collezione, ma anche ridistribuire in qualsiasi momento i punti abilità spesi per provare a modificare sensibilmente il proprio Outrider. Gli sviluppatori hanno anche voluto fare in modo che le abilità non fossero qualcosa da conservare e attivare esclusivamente nei momenti di bisogno, visto che il cooldown di ciascuna skill è relativamente breve e consente di utilizzare ogni singolo potere con una certa frequenza a prescindere da quale sia la classe utilizzata. Molto interessante è anche la dichiarazione secondo la quale durante lo sviluppo sia stata presa seriamente in considerazione la possibilità di creare un gioco interamente focalizzato sull'utilizzo dei poteri, sebbene questa sia poi stata accantonata in seguito ai test effettuati.

In attesa di ulteriori approfondimenti sul gioco, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare le prime impressioni sulla demo gratuita di Outriders. Sapevate che gli sviluppatori hanno spiegato il motivo delle tante cutscene all'interno di Outriders?