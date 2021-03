Outriders: 'niente tagli al gioco per far spazio ai DLC', assicura People Can Fly

Mancano pochi giorni all'uscita di Outriders su PC, Google Stadia e console, e così i ragazzi di People Can Fly sfruttano la visibilità mediatica offertagli da un'intervista a GamingBolt per ribadire che il loro action sci-fi non prevede nessun "DLC fittizio" realizzato attingendo a contenuti tagliati dal gioco.

Discutendo dell'argomento con la redazione di GB, il Direttore Bartek Kmita e il Lead Game Designer Piotr Nowakowski guardano al supporto post-lancio di Outriders per specificare come "il nostro obiettivo era quello di fornire il pacchetto completo sin dal lancio del gioco. Per quanto riguarda i contenuti che verranno dopo, beh, questo dipenderà dai giocatori".

I due esponenti della software house polacca sottolineano inoltre come la priorità di People Can Fly sia sempre stata quella di smarcarsi dalla logica dei Season Pass e dei titoli con microtransazioni. Anche per questo, nel guardare al futuro e alle possibili espansioni da sviluppare qualora il titolo dovesse riscuotere il successo sperato dai suoi autori, Kmita e Nowakowski sottolineano come "abbiamo alcune idee su come sviluppare queste espansioni, ma saranno contenuti originali che non avranno nulla a che fare con ciò che abbiamo creato per il gioco completo, si tratterà di aggiunte autentiche".

L'uscita di Outriders è prevista per l'1 aprile su PC, PS4, Xbox One, Google Stadia e in versione ottimizzata per PlayStation 5 e Xbox Series X/S, con approdo immediato nella ludoteca di Xbox Game Pass su console Xbox. Per saperne di più sull'offerta ludica di questo titolo sci-fi votato al multiplayer cooperativo, vi invitiamo a leggere il nostro speciale sulla demo di Outriders.