Outriders: Top 10 di Steam riguadagnata dopo l'annuncio dell'arrivo su Xbox Game Pass

Dopo l'annuncio dell'arrivo di Outriders gratis su Xbox Game Pass, ma solo nella sua versione console per Xbox One e Xbox Series X/S, lo sparatutto sci-fi di People Can Fly ha riguadagnato la Top 10 dei videogiochi più venduti su Steam.

Dalle ultime rilevazioni effettuate dai gestori del portale SteamDB, infatti, apprendiamo del ritorno di Outriders tra i Best Seller sulla piattaforma PC di Valve. Nella settimana che va dal 15 al 21 marzo, l'ultima proprietà intellettuale degli autori di Gears of War Judgment e Bulletstorm ha conquistato la nona posizione della classifica dei giochi più venduti in assoluto su Steam: se consideriamo invece le sole vendite in preordine di titoli non ancora disponibili, Outriders risulta essere addirittura il primo gioco in classifica.

Vale comunque la pena sottolineare che nella settimana precedente, il TPS futuristico di Square Enix e degli sviluppatori polacchi era scomparso dalla Top 10 dei Best Seller di Steam. L'annuncio dell'imminente ingresso di Outriders su Xbox Game Pass (solo su console), evidentemente, sembra aver riacceso l'entusiasmo per questo progetto da parte degli appassionati del genere, a prescindere dalla propria piattaforma di riferimento.

Non a caso, d'altronde, diversi sviluppatori di altre software house hanno recentemente manifestato il loro entusiasmo per il servizio in abbonamento di Microsoft, sottolineandone l'importanza e il suo ruolo di "volano promozionale" che si manifesta con incassi maggiori e vendite aumentate per i giochi su Xbox Game Pass. A chi ci segue, ricordiamo infine che Outriders sarà disponibile dall'1 aprile su PC, PS4, Xbox One, Google Stadia, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.