Outriders torna a mostrarsi nel nuovo trailer dai Game Awards

Durante i Game Awards Square Enix ha rivelato un nuovo trailer per Outriders, il nuovo progetto di People Can Fly, gli sviluppatori di Gears of War Judgment e Bulletstorm, e Square Enix External Studios, gli ideatori di Sleeping Dogs e Just Cause.

Il nuovo trailer dei Game Awards ci presenta i mantra della sopravvivenza, una guida per aiutare i giocatori a prosperare da umani super-evoluti sullo spietato pianeta Enoch, dove l'unico modo per andare avanti è prendere in mano il proprio destino ed essere aggressivi.

I tuoi poteri sono a portata di mano - Domina il campo di battaglia con poteri distruttivi. I tempi di recupero sono brevi e i poteri vanno usati spesso, non contare solo sui proiettili.

Devi uccidere per curarti - Tutti gli Outrider recuperano salute infliggendo danni. Non ci sono medikit, iniezioni o rigenerazione di salute su Enoch. Essere aggressivi è il segreto per sopravvivere e conquistare il campo di battaglia.

Metterti al riparo è da codardi - Metterti al riparo non ti salverà in OUTRIDERS, ti farà solo guadagnare tempo. Scegli il tuo equipaggiamento migliore e gettati nel vivo della battaglia.

Sii aggressivo - Una guida filosofica alla sopravvivenza. La sicurezza di sé è tutto sui campi di battaglia di Enoch, e uno stile aggressivo è la chiave del successo.

Outriders uscirà su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC il 2 febbraio e su Google Stadia in seguito nel corso dell'anno.