Outriders: l'ultima patch 'mette il turbo' agli equipaggiamenti Leggendari

Come promesso nei giorni scorsi a tutti gli esploratori di Enoch, la patch per la difficoltà di Outriders è disponibile da oggi, 22 giugno. Nel lanciare questo update, People Can Fly conferma di aver apportato delle importanti modifiche al gameplay per "mettere il turbo" al drop degli equipaggiamenti Leggendari.

Una volta provveduto a installare l'aggiornamento, gli appassionati dell'ultima esperienza sparatutto edita da Square Enix possono beneficiare dell'aumento del 100% nel tasso di drop delle armi e degli elementi di equipaggiamento di rarità Leggendaria.

L'intervento compiuto dagli sviluppatori polacchi non si limita alle probabilità di "caduta" degli oggetti Leggendari, ma coinvolge l'intero sistema di progressione deputato a gestire i drop degli equipaggiamenti più rari. In tal senso rientrano gli interventi compiuti da People Can Fly nel rimuovere il limite che impovena il raggiungimento di un determinato livello di esperienza o di difficoltà per poter ottenere oggetti Leggendari.

Di analogo tenore è poi il lavoro svolto dagli autori europei nell'abbandonare il sistema che generava specifiche armi e armature Leggendarie solo abbattendo nemici di un determinato livello. L'update integra anche un sistema di anti-duplicazione degli oggetti Leggendari e un sistema inedito di gestione della Fortuna che rende più difficile il verificarsi di prolungati periodi senza drop di oggetti rari.

Ogni intervento compiuto da People Can Fly, ad ogni modo, non dovrebbe pregiudicare il sistema di progressione delle attività e le statistiche del drop di equipaggiamenti Leggendari nella fase endgame di Outriders.