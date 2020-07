Outriders verrà lanciato anche su Google Stadia, ma dopo le altre versioni

Durante il ricco Stadia Connect del 14 luglio, con il quale il gigante di Mountain View ha presentato i molteplici giochi in arrivo nel catalogo del servizio di gaming in streaming, c'è stato spazio anche per Outirders, sparatutto RPG cooperativo per tre giocatori pubblicato Square Enix e sviluppato da People Can Fly.

I creatori hanno fatto sapere che Outriders verrà lanciato anche su Google Stadia, anche se ciò non avverrà prima del 2021. Il titolo, ricordiamo, risulta essere già atteso su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X e PC entro la fine del 2020.

Il CEO di People Can Fly Sebastian Wojchiechowski ha dichiarato: "Annuncio con immenso piacere che Outriders sarà disponibile su Google Stadia. Alla base di Outriders c'è la possibilità di giocarlo nel modo che preferite, con un sistema di progressione del personaggio che permette di essere creativi e flessibili. Con l'emozionante e innovativa tecnologia cloud di Google Stadia, potrete giocare a modo vostro, ovunque".

In occasione dell'annuncio dell'arrivo su Google Stadia, è anche stato pubblicato un nuovo trailer di Outriders intitolato "Viaggia verso l'ignoto", che ci offre una nuova panoramica sul pianeta Enoch, un mondo selvaggio sul quale ogni cosa sembra essersi evoluta con lo scopo di annientare l'umanità. Già che ci siete, potete leggere anche il nostro resoconto della prova di Outriders e aggiornarvi sulle ultime novità su campagna e missioni secondarie.