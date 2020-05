Outriders: Video Anteprima del looter shooter per PS5 e Xbox Series X

People Can Fly, studio responsabile di Bulletstorm e Gears of War Judgement, si appresta a tornare sulle scene con Outriders, un nuovo looter shooter prodotto da Square Enix e destinato ad essere pubblicato anche su PlayStation 5 e Xbox Series X.

Gli sviluppatori ci hanno invitato a provare (rigorosamente in streaming) una build del gioco, grazie alla quale abbiamo potuto farci un'idea ben precisa di ciò che ci attende. Da Bulletstorn, Outriders non eredita l'umorismo dissacrante e la scrittura sopra le righe, ma conserva almeno i ritmi ipercinetici. La filosofia alla base della nuova produzione si concretizza in uno sparatutto cooperativo per tre giocatori. La divisione in classi influenzerà in maniera consistente l'approccio alle partite, pertanto è stata posta una grande attenzione per il loot e il sistema di progressione dei personaggi.

Trovate le impressioni del nostro Francesco Fossetti nella Video Anteprima allegata in cima a questa notizia, oltre che nell'anteprima di Outriders. Nei mesi che ci separano dall'uscita - prevista a fine 2020 su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X e PC - continueremo a sentirne parlare spesso. Oggi, ad esempio, è andato in onda il primo broadcast di Outriders, con tante scene di gameplay.