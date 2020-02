Outriders: Video Anteprima dello sparatutto cooperativo di People Can Fly

Abbiamo avuto l'opportunità di provare in anteprima il gameplay di Outriders, il nuovo shooter in terza persona con una forte componente cooperativa dagli autori di Bulletstorm e Gears of War Judgment il cui obiettivo è quello di sfidare titoli a supporto continuo come Tom Clancy's The Division 2 e Destiny 2.

Il titolo in questione mescola infatti le meccaniche tipiche di uno sparattuto in terza persona a quelle di un gioco di ruolo, dal momento che i protagonisti non potranno utilizzare solo delle armi da fuoco ma disporranno anche di speciali poteri e abilità. Il team di sviluppo ha inoltre promesso numerose armi e armature speciali che potremo vedere molto bene sul nostro personaggio, il cui aspetto diverrà sempre più spaventoso man mano che salirà di livello. Se volete scoprire tutti i dettagli sul gioco e sulle vicende che faranno da sfondo all'avventura co-op, non potete assolutamente perdervi la nostra Video Anteprima.

Prima di lasciarvi al filmato, vi ricordiamo che il gioco farà il proprio debutto entro la fine dell'anno sulle seguenti piattaforme: PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X e PC.

Sapevate che nessun membro del team di Painkiller e Bulletstorm è al lavoro su Outriders?