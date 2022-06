Outriders Worldslayer: tutti i dettagli sulla Prova di Tarya Gratar, la modalità endgame

Come promesso in occasione dell'annuncio di Outriders Worldslayer, People Can Fly ha trasmesso un nuovo evento in diretta streaming per svelare al pubblico tutte le novità in merito alla modalità endgame del DLC.

La modalità in questione, accessibile al completamento della nuova campagna, prende il nome di Prova di Tarya Gratar e consiste in un grosso dungeon in cui i giocatori possono addentrarsi esplorandone sia le stanze principali che quelle secondarie, le quali sono popolare da nemici inediti e pericolosi boss. Sconfiggere questi nemici garantirà l'accesso a notevoli quantità di bottino leggendario e Apocalittico, nuovo livello di rarità dell'equipaggiamento che si può trovare esclusivamente alle difficoltà del mondo più elevate.

Vi ricordiamo che Outriders Worldslayer raggiungerà gli scaffali di tutti i negozi e gli store digitali di PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC (Steam, Epic Games Store e Microsoft Store), Google Stadia e Nvidia GeForce Now a partire dal prossimo 30 giugno 2022. Prenotando il gioco in versione fisica o digitale, inoltre, sarà possibile iniziare a giocare l'espansione con ben 48 ore d'anticipo.

Se volete saperne di più sulla Prova di Tarya Gratar, vi invitiamo a dare un'occhiata alla nostra anteprima della modalità endgame di Outriders Worldslayer.