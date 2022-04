Outriders Worldslayer: un mare di novità di gameplay con l'espansione, ecco il video

Il preannunciato evento di presentazione di Outriders Worldslayer ha offerto ai ragazzi di People Can Fly l'opportunità di svelare le importanti novità ludiche, narrative e contenutistiche dell'enorme espansione in arrivo su PC, console e Google Stadia.

Il contenuto aggiuntivo promette di ampliare sensibilmente il perimetro ludico e narrativo di Outriders portando in dote una storia inedita, delle nuove ambientazioni da esplorare, tantissimi equipaggiamenti originali, una riformulazione del sistema di progressione e numerose sorprese nelle attività endgame.

Entrando nel merito delle novità, l'espansione porterà gli esploratori di Enoch nel cuore della civiltà aliena di questa lontana colonia e consentirà agli utenti di cimentarsi in una serie di sfide singleplayer o cooperative fino a un massimo di tre giocatori per lobby. Ampio spazio verrà dato anche alle novità di gameplay legate alle quattro Classi uniche da personalizzare, alle nuove armi da modificare con un massimo di 3 innesti modulari, all'aggiunta di Poteri speciali con punti ascensione in Brutalità, Resistenza, Prodezza e Anomalia. Quanto all'endgame, sarà possibile ottenere bottino di rarità ancora più elevata combattendo nella cornice dell'antica città di Tarya Gratar e sviluppare il personaggio fino al livello 30.

Il lancio di Outriders Worldslayer è previsto per il 30 giugno su PC, PS4, Xbox One, Google Stadia, PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Effettuando il preordine sarà possibile immergersi nelle atmosfere dell'espansione Worldslayer con 48 ore di accesso anticipato sulla data di commercializzazione.