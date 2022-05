Outriders Worldslayer: un primo sguardo alle Armi Leggendarie

Dopo aver delineato le tante novità di Outriders Worldslayer, i ragazzi di People Can Fly preannunciano l'arrivo di tanti approfondimenti sulle Armi Leggendarie della prossima, enorme espansione dello sparatutto sci-fi.

La software house di Varsavia è perciò pronta a riaprire una finestra sulla dimensione ludica, narrativa e contenutistica di Worldslayer con dei focus incentrati, appunto, sugli Equipaggiamenti Leggendari che andranno a rimpolpare l'arsenale degli esploratori di Enoch.

In Worldslayer, gli utenti dovranno addentrarsi nel cuore della civiltà aliena di questo pianeta alieno per completare tutta una serie di sfide, missioni e attività endgame da svolgersi sia da soli che in cooperativa in lobby da massimo tre giocatori. La nuova campagna principale porterà in dote non solo delle armi aggiuntive ma anche, e soprattutto, tante ambientazioni originali da visitare, una riformulazione del sistema di progressione e quattro Classi uniche da personalizzare con Poteri speciali.

La commercializzazione di Outriders Worldslayer è attesa per il 30 giugno su PC, PS4, Xbox One, Google Stadia e in versione ottimizzata per PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Se volete saperne di più, vi invitiamo a rimanere sulle pagine di Everyeye.it per leggere il nostro speciale sull'espansione Worldslayer di Outriders.