Outriders Worldslayers: l'espansione si mostra in tutta la sua spettacolarità

Nel corso del Summer Game Fest c'è stata anche l'occasione per vedere un nuovo trailer di Outriders Worldslayer, la corposa espansione dello sparatutto sci-fi in terza persona cooperativo prodotto da Square Enix e sviluppato da People Can Fly uscito nel corso del 2021.

Non sono state mandate in onda vere e proprie sequenze di gameplay, lasciando invece spazio ad un filmato di stampo cinematografico dal ritmo elevato e dall'alto tasso di spettacolarità, che ci ha permesso di dare uno sguardo più ravvicinato al nuovo scenario ghiacciato di Enoch che farà da sfondo alle vicende dell'espansione, che racconterà una storia inedita ampliando ulteriormente l'universo dell'originale Outriders.

Tra gli altri contenuti ci saranno nuovi equipaggiamenti ed un inedito sistema di progressione, offrendo così un approccio inedito al gameplay che potrà attirare l'attenzione di tutti i fan del gioco firmato People Can Fly. Ricordiamo che Outriders Worldslayer è atteso per il 30 giugno 2022 su PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S e Xbox One, e se volete farvi un'idea più concreta sul progetto non perdetevi il nostro provato di Outriders Worldslayer, dove esprimiamo le prime impressioni su quest'espansione.

Ecco inoltre uno sguardo alle alle armi leggendarie di Outriders Worldslayer, approfondite dagli autori in un apposito video.