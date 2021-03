Outriders su Xbox Game Pass: rimborsi facilitati per chi l'ha prenotato

Con un messaggio condiviso sul forum di Reddit, People Can Fly conferma di aver avviato dei contatti con Microsoft per facilitare la richiesta di rimborsi da parte di chi, alla luce dell'arrivo di Outriders su Xbox Game Pass, desidera revocare il suo precedente acquisto in preordine.

Nel rivolgersi agli utenti Xbox che hanno preordinato Outriders ma vogliono annullare l'ordine dopo aver appreso la notizia dell'ingresso del titolo su Game Pass, gli autori polacchi spiegano che "non c'è nessun problema, lo capiamo assolutamente! Abbiamo lavorato duramente con il team Xbox per rendervi le cose il più semplici possibile".

Il rimborso in questione, per ovvie ragioni, non avverrà in automatico. Per questo, i ragazzi di People Can Fly descrivono la procedura da rispettare per poter avanzare la richiesta di annullamento del preordine su Microsoft Store.

Accedi al tuo account Microsoft e alla Cronologia degli Ordini

Cerca il preordine nella cronologia: l'elenco è gestito in ordine cronologico dalla data di invio della richiesta del preordine, e non dalla data in cui il gioco verrà lanciato

Una volta trovata la richiesta di preordine, l'opzione per annullare la richiesta dovrebbe apparire appena sotto la data di lancio prevista

Chi ha scelto come metodo di pagamento la carta di credito , vedrà annullarsi la richiesta di preordine senza alcun addebito

Chi ha scelto come metodo di pagamento il credito Microsoft accumulato con il proprio account, verrà rimborsato per intero e senza alcun addebito

People Can Fly precisa che, in funzione delle direttive del Microsoft Store, il tentativo di rimborso potrebbe non essere più segnalato come opzione nella Cronologia degli Ordini del proprio account entro 10 giorni dal lancio di Outriders. In tal caso, chi vorrà richiedere un rimborso potrà farlo entrando direttamente in contatto con il Team Xbox attraverso i canali di Supporto Ufficiale di Microsoft.

Prima di lasciarvi ai commenti, vi ricordiamo che Outriders sarà disponibile dall'1 aprile su PC, PS4, Xbox One, Google Stadia, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.