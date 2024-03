Outward 2: il GDR open world cooperativo fa magie su PC e console nel Reveal Trailer

Forti dell'esperienza maturata nel dare forma al GDR d'altri tempi Outward, i ragazzi di Nine Dots Studio solleticano la curiosità degli appassionati di avventure ruolistiche a vocazione cooperativa presentando ufficialmente Outward 2.

La software house canadese descrive Outward 2 come un vero e proprio sequel "sotto ogni punto di vista", ovvero un'esperienza interattiva che promette di appoggiarsi agli elementi grafici, ludici, narrativi e contenutistici del titolo originario per migliorarne ed evolverne ogni aspetto.

Il mondo di gioco, ad esempio, sarà ancora più immersivo grazie alle condizioni meteo stagionali che influenzeranno il comportamento dei personaggi secondari, dei nemici e degli stessi eroi interpretabili in modi ancora più significativi e profondi.

Spazio poi a un sistema di progressione maggiormente strutturato per le attività, le professioni e le missioni da svolgere, da sommarsi agli interventi compiuti dal team Nine Dots per evolvere il sistema di combattimento nella speranza di renderlo più responsivo grazie anche all'introduzione di nuove animazioni per il cosiddetto dual-wielding (il sistema che consente ai giocatori di impugnare contemporaneamente due armi).

Il trailer di annuncio di Outward 2, ad ogni modo, non fornisce ulteriori chiarimenti sulla finestra di commercializzazione e sulla rosa di piattaforme, limitandosi a sottolineare che il titolo è attualmente in sviluppo su PC e console, presumibilmente PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Nel frattempo, date un'occhiata alle immagini e al video di presentazione e fateci sapere con un commento che cosa ne pensate al riguardo.