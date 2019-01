Outward arriva a marzo su PC e console: nuovo video e immagini inedite

Deep Silver e Nine Dots hanno annunciato la data d’uscita dell’RPG fantasy adventure, Outward. Il gioco sarà disponibile per PlayStation 4, Xbox One e Steam il 26 marzo 2019. L’annuncio è accompagnato da un nuovo trailer che punta i riflettori sulle sfide, sull'immersione e sulla simulazione del gioco.

Outward è un gioco d'avventura fantasy open-world con un grande senso di immersione e simulazione. In esso, i giocatori sperimenteranno un tipo di RPG completamente nuovo. Essi vestiranno i panni di un vero abitante di un vasto mondo, che necessita manutenzione biologica e autoconservazione in un ambiente duro e indifferente. Questi aspetti della simulazione si estendono anche alla rappresentazione della magia del gioco attraverso un'intricata rete di rituali necessari per evocare poteri soprannaturali. Il gioco offre anche una funzionalità sorprendente: multiplayer locale e online a due giocatori, con split-screen (anche online). Questa funzione consente a due amici di condividere il proprio viaggio sapendo di avere almeno un alleato al proprio fianco e offre opportunità uniche per streaming e strategia.

Il nuovo trailer mostra il vasto mondo fantasy e i vari ostacoli che l'avatar del giocatore dovrà affrontare in questo ambiente mistico. Come un normale essere umano, i giocatori sceglieranno il proprio destino contro una varietà di pericoli sia magici che mondani. L'esposizione ad elementi e a mostri che vagano per il mondo è altrettanto probabile che uccida il giocatore. Per sopravvivere, i giocatori dovranno crescere e padroneggiare le complesse armi, trappole e magie del gioco.