Outward Definitive Edition: annunciata la data di lancio per PC, PS5 e Xbox Series X|S

I ragazzi di Nine Dots Studios, supportati da Prime Matter, si sono finalmente sentiti pronti per annunciare la data di lancio di Outward: Definitive Edition.

Mediante un trailer nuovo di zecca, gli sviluppatori canadesi hanno annunciato che Outward: Definitive Edition verrà pubblicato su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S il 17 maggio 2022, centrando in pieno la finestra di lancio annunciata lo scorso mese di marzo. La versione definitiva del sorprendente RPG del 2019 offrirà in un unico pacchetto entrambi i DLC The Soroboreans e The Three Brothers, contenuti di gioco inediti, potenziamenti grafici e miglioramenti all'esperienza di gioco. Gli sviluppatori, tra le altre cose, hanno parlato di alcuni cambiamenti ai combattimenti, della ridistribuzione dei contenuti DLC nelle differenti aree di gioco, di un ribilanciamento della difficoltà (che renderà i nemici più forti ancora più forti) e tanti altri accorgimenti.

In attesa del 17 maggio 2022, potete godervi il trailer dell'annuncio in apertura di notizia e l'ultimo diario degli sviluppatori in calce, nel quale vengono illustrate le principali novità. Nine Dots Studios ha anche ribadito che coloro che possiedono già il gioco base e il DLC The Three Brothers otterranno una copia gratis di Outward: Definitive Edition.