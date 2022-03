Outward: Definitive Edition annunciato per PC, PS5 e Xbox Series X/S, ecco i dettagli

Gli sviluppatori di Nine Dots Studios e Prime Matter hanno annunciato Outward: Definitive Edition, nuova versione dell'avventura ruolistica open world per PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S che include due DLC e tanti contenuti inediti.

Dal nuovo video diario pubblicato dagli sviluppatori si apprende infatti che Outward: Definitive Edition porterà in dote, oltre al gioco base, i due DLC The Three Brothers e The Soroboreans e un buon numero di contenuti inediti, il tutto accompagnato da miglioramenti della qualità generale e del gameplay. Questa nuova versione consentirà ai giocatori veterani di affrontare sfida mai viste prima grazie all'aggiunta di dungeon e di incontri unici, nonché malattie inedite e nuovi scenari di sconfitta. Tra i miglioramenti più importanti merita una menzione il sistema di crafting reso più accessibile e la possibilità di accedere alle scorte anche quando si è in visita presso il mondo di un amico. I laboratori degli incantesimi saranno poi accessibili in ogni regione del mondo.

Outward: Definitive Edition sarà disponibile a partire dal mese di maggio su PC e sulle console next-gen PS5 e Xbox Series X/S. I giocatori che possiedono il gioco base e il DLC The Three Brothers potranno scaricare gratuitamente la Definitive Edition.