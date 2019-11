Outward: disponibile un nuovo aggiornamento gratuito, ecco cosa contiene

Buone notizie per gli amanti di Outward: Deep Silver e Nine Dots Studio hanno appena reso disponbile un nuovo aggiornamento che introduce diverse novità all'interno del gioco che, come fa sapere il publisher, ha venduto oltre 400.000 copie in tutto il mondo.

Ecco le dichiarazioni di Guillaume Boucher-Vidal, CEO di Nine Dots Studio a riguardo: "Non ho mai dato per scontato che Outward avrebbe avuto successo, ma volevamo fidarci dell'abilità dei giocatori di imparare ed adattarsi. Sono contento che alla fine ha pagato, e la cosa ci rende molto fiduciosi per i nostri sforzi futuri".

La nuova patch aggiunge la modalità Hardcore con l'opzione per il Permadeath, delle Boss Fight nascoste, sulle quali gli sviluppatori non hanno voluto sbottonarsi più di tanto, una nuova funzionalità per il sistema degli scrigni, tanti nuovi oggetti, nuove lingue disponibili e tanto altro.

Per l'occasione è stato anche diffuso un nuovo video, che potete trovare come di consueto in cima alla news (si tratta del quinto diario di sviluppo. Sul nostro sito, se volete approfondire, trovate anche il quarto video di sviluppo relativo ad Outward). Che ne pensate di questo nuovo aggiornamento? Riprenderete il titolo di Nine Dots Studio per l'occasione?

Per saperne di più, sul nostro sito trovate la nostra recensione di Outward.