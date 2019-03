Outward è ora disponibile su PS4, Xbox One e PC: il trailer di lancio

Deep Silver e Nine Dots Studio sono lieti di annunciare che il GDR open world Outward è ora disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC. Con l'occasione è stato pubblicato un nuovo trailer di lancio: lo trovate in cima alla notizia.

Outward è un RPG open world che puoi giocare da solo o con amici, online o in modalità split-screen. È più di un semplice RPG open world da poter giocare in co-op e darà un nuovo senso all'amato genere GDR, permettendo ai giocatori di mettersi nei panni, non di un tipico eroe, ma di un semplice avventuriero.

Combinando elementi narrativi con elementi di sopravvivenza, i giocatori possono aspettarsi un fallimento. Fallire potrebbe non essere la fine del loro viaggio, ma semplicemente un altro capitolo della loro epica avventura! Un nuovo magical system, combattimenti elettrizzanti e sfide di sopravvivenza in un mondo pieno di pericoli, sono gli elementi chiave di questo RPG fantasy.

Per saperne di più sul gioco, potete guardare l'ultimo diario di sviluppo di Outward pubblicato dagli sviluppatori.