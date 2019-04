Outward: disponibile il video musicale The Spell

Deep Silver, per celebrare l'open world RPG Outward e in collaborazione con il trio heavy progressive rock Cellar Darling ha svelato un nuovo trailer con la title track del nuovo album The Spell, che è stato pubblicato il 22 marzo da Nuclear Blast.

The Spell si adatta perfettamente alle ambientazioni di Outward presentando così una fiaba dark per l'era moderna, raccontata attraverso un brano heavy rock, ma anche un po' progressive folk, che combacia con lo stile originale e con la coinvolgente trama del gioco.

Il gruppo svizzero Cellar Darling incorpora influenze rock, heavy metal, folk, classiche e progressive. In particolare, la band utilizza una ghironda, un vecchio strumento folk (anche se costruito su misura per incorporare pick-up elettrici e un design moderno) e un flauto traverso, che combinati con il loro stile unico, combaciano perfettamente con l'inconfondibile mondo e con l'esperienza di Outward.

Outward è un RPG open world che puoi giocare da solo o con amici, online o in modalità split-screen. È più di un semplice RPG open world da poter giocare in co-op e darà un nuovo senso all'amato genere dell'RPG, permettendo ai giocatori di mettersi nei panni, non di un tipico eroe, ma di un semplice avventuriero. Combinando elementi narrativi con elementi di sopravvivenza, i giocatori possono aspettarsi un fallimento. Fallire potrebbe non essere la fine del loro viaggio, ma semplicemente un altro capitolo della loro epica avventura! Un nuovo magical system, combattimenti elettrizzanti e sfide di sopravvivenza in un mondo pieno di pericoli, sono gli elementi chiave di questo RPG fantasy.