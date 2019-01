Outward: pubblicato il secondo video diario di sviluppo

Il secondo video diario di sviluppo di Outward si focalizza sulla bellezza e sulle sfide del viaggio: la capacità di lettura delle mappe, le tue scorte e il senso dell'avventura saranno fondamentali per la tua avventura...

Esplora ogni angolo di Aurai con il tuo zaino: è un elemento essenziale per la tua avventura! Decidi se viaggiare leggero o meno, ma dovrai assicurarti di essere in grado di adattarti all'ambiente circostante. Aurai ha quattro regioni distinte che dovrai esplorare tramite l'aiuto della tua fidata bussola, delle tue capacità di lettura della mappa e tramite la tua capacità di individuare punti di riferimento: il gioco non lo farà per te. Non preoccuparti, con la giusta preparazione sarai in grado di superare la maggior parte delle sfide che Outward ti getterà addosso.

Outward uscirà il 26 marzo su PC, PlayStation 4 e Xbox One, in formato digitale ed in edizione fisica ora disponibile in preordine presso i principali rivenditori.