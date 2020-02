Outward: The Soroboreans esce in primavera, ecco le prime immagini

I ragazzi dei Nine Dots Studios fissano per questa primavera la finestra di lancio su PC, PlayStation 4 e Xbox One di The Soroboreans, la prossima espansione dell'ambizioso action GDR Outward.

La nuova avventura che attende gli esploratori dello spietato mondo di gioco fantasy di Outward ci porterà in un'area inedita dove poter sfoggio delle tecniche di sopravvivenza apprese nella campagna principale.

In The Soroboreans avremo infatti l'opportunità di apprendere dei nuovi incantesimi e di utilizzarli per personalizzare ulteriormente il nostro equipaggiamento. Nel novero degli interventi compiuti dagli studi Nine Dots citiamo anche l'introduzione della Corruzione, uno stato in cui potremo cadere se il nostro alter-ego soffrirà per troppo tempo la fame, la sete e il freddo. Il livello di Corruzione determinerà diversi malus, da qui la necessità di tenere sotto controllo i parametri vitali del protagonista nella speranza di evitargli una morte prematura.

Il nuovo pacchetto di contenuti di Outward introdurrà anche delle ulteriori abilità e degli effetti di stato inediti, tramite i quali modificare completamente il proprio stile di gioco. Maggiori informazioni su queste abilità inedite verranno comunicate da Nine Dots nel corso delle prossime settimane: nel frattempo, vi lasciamo in compagnia delle immagini di annuncio di The Soroboreans e della nostra recensione di Outward, un gioco di ruolo d'altri tempi.