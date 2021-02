Overcooked 2: gli abbonati Nintendo Switch Online giocano gratis fino al 16 febbraio

Se siete abbonati a Nintendo Switch Online abbiamo una buona notizia per voi: dal 10 al 16 febbraio potrete scaricare gratis Overcooked 2 per Nintendo Switch dall'eShop e divertirvi liberamente e senza limitazioni di alcun tipo per una intera settimana.

Dalla padella alla brace... Hai salvato il mondo da Ever Peckish. Ora è insorta una nuova minaccia, è il momento di tornare in cucina per placare la fame del… pane raffermo! Dovrete collaborare (oppure sfidarvi l'uno con l’altro) per raggiungere il punteggio più alto nella caotica modalità multigiocatore online e locale.

Una volta scaduto il periodo di prova dovrete acquistare Overcooked 2 per continuare a divertirvi, il gioco smetterà di funzionare automaticamente dopo il 16 febbraio. Il gioco costa 24.99 euro mentre i DLC partono dai 2.99 euro fino agli 8.99 euro dei pacchetti più recenti, in ogni caso si tratta di contenuti opzionali e ovviamente non obbligatori per giocare.

Se volete saperne di più vi rimandiamo alla recensione di Overcooked 2, un party game di enorme successo capace di conquistare un pubblico ampio e variegato su tutte le piattaforme. E chissà che presto il team di sviluppo non possa annunciare Overcooked 3, titolo più volte rumoreggiato ma mai confermato ufficialmente, almeno fino ad oggi.