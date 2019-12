Overcooked 2: ecco Winter Wonderland, l'aggiornamento natalizio

Se durante queste feste natalizie avete intenzione di fare una grande abbuffata di sfide in co-op locale con amici e parenti, Overcooked 2 è una delle scelte migliori. Il suo gameplay frenetico e divertente intrattiene i giocatori da un anno e mezzo, in cui ha ricevuto anche un ottimo supporto da parte di Ghost Town Games.

Fin dalla sua uscita ad agosto 2018 infatti, sono stati diffusi diversi aggiornamenti e DLC di Overcooked 2 che espandevano il mondo di gioco con nuove, folli, cucine e sfide da affrontare. Non poteva dunque mancare l'aggiornamento natalizio, visto il periodo.

E infatti è già disponibile, per giunta gratuitamente, Winter Wonderland, un DLC che celebra la stagione festiva. Contiene cinque nuove cucine in cui preparare cioccolata calda, pancake, arrosti, dolci e torte natalizie, combinando i vari metodi di cottura utilizzati nei vari contenuti precedenti. In più arrivano anche due nuovi chef, la Renna e il Pacchetto Regalo.

Insomma, se non ne aveste già abbastanza delle abbuffate reali natalizie, da oggi potete dedicarvi anche a quelle virtuali con Overcooked 2, anche se stavolta più che la parte mangereccia vi tocca quella culinaria. E allora siete pronti alla prova del cuoco? Scaricherete il nuovo aggiornamento?

