Overcooked per PC gratis su Epic Games Store dal 4 luglio

Continua l'aggressiva politica di Epic Games Store riguardo i giochi gratis: ancora per pochissime ore sarà possibile scaricare a costo zero Last Day of June mentre da domani (giovedì 4 luglio) Epic regalerà il divertente Overcooked per PC.

"Overcooked è un caotico gioco di gruppo di cucina da uno a quattro giocatori. Lavorando in squadra, tu e i tuoi compagni chef dovrete preparare, cucinare e servire una varietà di gustosi ordini prima che i clienti vadano via urlando indignati. Affila i coltelli e rispolvera la tua uniforme da chef: non c’è possibilità d’errore in queste pazze cucine! Il Regno delle Cipolle è in pericolo e solo la miglior cucina può salvarlo! I giocatori in Overcooked devono compiere un viaggio tra cucine crudeli e insolite verso il loro obiettivo di diventare master chef ed essere in grado di conquistare un antico demone che affligge il paese. Gioca in modalità singola o intraprendi una classica e caotica partita di gruppo da uno a quattro giocatori sia in modalità di squadra che in modalità competizione. Dovrete cucinare una vasta gamma di piatti e lavorare insieme per diventare la squadra migliore e più operativa!"

Potete scaricare gratis Overcooked dal 4 all'11 luglio, una volta aggiunto alla libreria il gioco resterà vostro per sempre e potrà essere utilizzato senza limitazioni temporali o contenutistiche di alcun tipo, come se fosse stato regolarmente acquistato.