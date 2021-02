Overcooked All You Can Eat arriverà presto su PS4, Xbox One, PC e Switch

Overcooked All You Can Eat arriverà su Nintendo Switch, PlayStation 4, PC (via Steam) e Xbox One il prossimo 23 marzo. La raccolta. stata lanciata a novembre su PS5 e Xbox Series X/S e si prepara ad arrivare su Windows e altre console.

Overcooked All You Can Eat include Overcooked e Overcooked 2 con oltre 200 livelli, tutti i contenuti extra pubblicati via DLC, sette livelli aggiuntivi e una modalità Assist completamente migliorata oltre al supporto per la risoluzione fino a 4K/60fps (30fps su Nintendo Switch). Un aggiornamento post lancio introdurrà inoltre il supporto per il multiplayer cross-platform su tutte le piattaforme.

Presenti anche tre nuovi ed esclusivi chef per un totale di oltre 80 cuochi ognuno con una sua variante esclusiva. Inoltre solo per un periodo limitato lo Chef Svedese dei Muppet sarà disponibile per il download gratuito.

Overcooked All You Can Eat include anche nuove opzioni di accessibilità e una Assist Mode con opzioni per aumentare tempi di livello ed i punteggi assegnati per ogni pasto, allungare i tempi delle ricette e la possibilità di disattivare la scadenza degli ordini. Inoltre vengono aggiunti indicatori per giocatori daltonici, interfaccia utente scalabile e la possibilità di abilitare testi adatti alla dislessia.