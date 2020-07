Overcooked! All You Can Eat svelato a sorpresa per PS5 e Xbox Series X

Durante il Summer Game Fest Showcase, i vertici di Team17 hanno annunciato lo sviluppo di Overcooked! All You Can Eat, una collezione nextgen per PS5 e Xbox Series X che comprenderà tutti i contenuti offerti dai due capitoli della serie di Overcooked con una veste grafica rinnovata e diverse aggiunte al gameplay.

Il progetto è affidato alle amorevoli cure di Ghost Town Games, la software house artefice dei due titoli originari. L'arrivo su sistemi di prossima generazione consentirà a tutti gli appassionati di cimentarsi con le sfide offerte da ben 200 livelli, a cui si aggiungono altre sette ambientazioni e tre chef inediti.

In questa loro nuova forma, i primi due Overcooked vanteranno la risoluzione 4K e un framerate ancorato sui 60fps, oltre a nuovi Trofei e Obiettivi Sbloccabili, il multiplayer cross-platform, la Modalità Assistita e delle opzioni per l'accessibilità.

Il "coming soon" che chiude il video di annuncio di Overcooked! All You Can Eat suggerisce l'arrivo della remaster di questa frizzante serie in coincidenza dell'uscita delle console nextgen di Sony e Microsoft, prevista entro fine 2020 sia per PlayStation 5 che per Xbox Series X. Nel frattempo, vi invitiamo a ripercorrere l'epopea culinaria del Team17 con la recensione di Overcooked! curata da Andrea Dresseno e la recensione di Overcooked! 2 a firma di Francesco Fossetti.