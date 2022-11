Overdose è il nuovo gioco di Kojima: spuntano le immagini leak con Mama di Death Stranding

È ormai dall'estate che si discute del prossimo progetto di Hideo Kojima, con il noto insider Tom Henderson che aveva fatto menzione di un misterioso Overdose, presunto nuovo titolo horror destinato a Xbox Cloud Gaming.

Ora, l'inaspettata apparizione in rete di immagini leak legate al progetto riportano a galla il rumor. Lo stesso Tom Henderson, tramite Insider Gaming, ha infatti riferito della recente diffusione di screenshot di Overdose su di un server Discord privato, utilizzato - si apprende - da sviluppatori non direttamente coinvolti nel progetto. Mentre Insider Gaming ha scelto di non pubblicare gli scatti, parte di questi ultimi ha invece trovato rapidamente spazio sul portale polacco ppe.pl.

Si è così potuto constatare l'apparente coinvolgimento di Margaret Qualley nel progetto, con l'interprete di Mama pronta a collaborare nuovamente con la software house dopo Death Stranding. tale circostanza spingerebbe a identificare Overdose con l'altrettanto rumoreggiato Death Stranding 2, ma Tom Henderson non pare essere d'accordo. Stando all'insider, si tratterebbe infatti di due progetti distinti, con Overdose che - come già accennato - potrebbe essere proprio il gioco sviluppato da Hideo Kojima in esclusiva per Xbox.



Overdose, prosegue Insider Gaming, dovrebbe essere presentato con un teaser trailer con la partecipazione di Margaret Qualley. Il breve filmato si concluderebbe con un jump scare e la dicitura "Game Over", per poi svelare l'iconica dicitura "A Hideo Kojima Game" e il titolo, Overdose.



Inutile dire che al momento non si hanno conferme ufficiali in merito alle indiscrezioni, la cui veridicità resta dunque tutta da verificare.