Overdose è l'horror di Kojima per Xbox Cloud Gaming: Tom Henderson ne è quasi certo

Nei giorni scorsi si è parlato di Overdose, il presunto nuovo progetto horror di Hideo Kojima al centro del recente report di Tom Henderson, insider sempre più protagonista di grosse anticipazioni nel settore videoludico.

Henderson è nuovamente intervenuto per specificare che Overdose è "quasi certamente" il gioco sviluppato da Kojima Productions per Xbox Cloud Gaming annunciato durante lo showcase di Microsoft e Bethesda. L'insider ha inoltre affermato di aver visto in azione il titolo, ed ha osservato qualcuno giocarci da un device mobile.

"Il mio report originale conteneva diversi dettagli chiave sul nuovo titolo di Kojima, inclusa la modalità che poteva essere giocata in terza e prima persona, con Margaret Qualley apparentemente come protagonista del titolo. Un'informazione cruciale che non ho riportato riguardo al filmato che mi è stato mostrato, è che la persona sembra giocare su una sorta di dispositivo mobile, che sembra quasi certamente essere un Google Pixel. Inizialmente credevo che il filmato inviatomi fosse del vecchio materiale riemerso, ma la fonte del video ha affermato che risale all'inizio di quest'anno".

Il fatto che il titolo sia giocato da mobile non esclude che il progetto sia in realtà di grandi dimensioni, e che sia destinato anche a PC Windows e console Xbox. L'intenzione di Microsoft è quella di rendere disponibili i propri giochi su più piattaforme possibile, e la tecnologia cloud serve proprio ad estendere la portata dei videogiochi e la loro potenziale diffusione. In quest'ottica, la casa di Redmond ha annunciato una partnership con Samsung per portare Xbox Game Pass direttamente sulle smart TV.