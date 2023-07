Overdose, reveal alla Gamecom? La divisione marketing Xbox vola da Hideo Kojima

Mentre emergono le prime indiscrezioni sui programmi di Microsoft per la Gamescom 2023, si torna a discutere del titolo sviluppato da Hideo Kojima in esclusiva per gli hardware Xbox.

Lo spunto arriva direttamente dal Sol Levante, dove il noto game director è stato immortalato in compagnia della divisione marketing verdecrociata. Come potete verificare nel Tweet disponibile in calce a questa news, la dirigenza del comparto promozionale di Microsoft gaming si è infatti recata in visita negli studi di Kojima Productions. A corredo della foto scattata presso la sede della software house autrice di Death Stranding non sono purtroppo stati offerti dettagli sulle ragioni dell'incontro.

Nonostante l'assenza di conferme ufficiali, i primi pensieri vanno inevitabilmente a Overdose, nome in codice con il quale è attualmente conosciuto il gioco di Hideo Kojima pensato per sfruttare le potenzialità di xCloud su ecosistema Xbox. Il meeting con la divisione markenting di Microsoft potrebbe in effetti rappresentare un passaggio importante nel percorso di avvicinamento al reveal del gioco.



Solo poco tempo fa, lo stesso Phil Spencer aveva accennato alla possibilità di dare vita a uno speciale evento di presentazione dell'esclusiva Xbox di Kojima. Che l'Opening Night Live della Gamescom 2023 possa rappresentare il palco scelto da Redmond per offrire al pubblico un primo scorcio sulla produzione?