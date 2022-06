Overdose è uno spin-off di Death Stranding con Mama: spunta la teoria!

Con l'intera industria in fermento per la settimana più calda dell'anno videoludico, non potevano mancare nuove indiscrezioni sul tanto misterioso nuovo progetto di Kojima Productions.

Dalla fitta rete di informatori del noto Tom Henderson, in particolare, sono emersi riferimenti su di un intrigante gioco horror dal titolo Overdose, firmato proprio da Hideo Kojima. L'insider, in particolare, ha descritto un teaser trailer che includerebbe una sequenza con protagonista Margaret Qualley, interprete del personaggio di Mama in Death Stranding. Nel video, si apprende, la donna indosserebbe un abito blu, differente dalla tenuta con la quale il pubblico l'ha conosciuta nell'avventura post apocalittica. Un dettaglio apparentemente secondario, che tuttavia ha consentito alla community di ricostruire una possibile ambientazione per Overdose (ATTENZIONE: a seguire, spoiler su Death Stranding).



L'unico momento in Death Standing in cui Mama indossa un abito di quel colore è infatti la tragica sequenza che mostra la donna imprigionata sotto le macerie mentre incinta. L'alter-ego di Margaret Qualley, come noto, riuscirà a sopravvivere, ma perderà il bambino che aveva in grembo. A partire da questo frammento del passato di Mama, Kojima Productions potrebbe aver deciso di dare vita ad uno spin-off di Death Stranding dedicato al personaggio. Un'ipotesi supportata anche da un lontano teaser pubblicato in tempi non sospetti dallo stesso Kojima, che mostrava l'attrice, una bambola e una torcia.



I fan non hanno mancato di ipotizzare anche una spiegazione per il chiacchierato titolo "Overdose", teorizzando un tentativo della Bridges di indagare la connessione tra Mama e il figlio perduto. Quest'ultimo potrebbe coinvolgere l'utilizzo massiccio di farmaci speciali o persino di droghe, in grado di aiutare la donna a raggiungere una spiaggia. La teoria, per quanto intrigante, è ovviamente una semplice teoria, dato che al momento non si hanno nemmeno certezze in merito all'effettiva esistenza del gioco. A stuzzicare la fantasia, tuttavia, ci pensa la richiesta di rimozione del report fatta da Kojima Productions. Cosa ne pensate?