Overkill's The Walking Dead: annunciata la data della Closed Beta esclusiva per PC

Starbreeze, Skybound Entertainment e 505 Games hanno rivelato che la closed beta in esclusiva PC di Overkill's The Walking Dead inizierà il 9 ottobre 2018.

L’annuncio è stato effettuato in un livestream dello sviluppatore, condotto dal Global Brand Director Almir Listo e dall’Executive Producer Saul Gascon, che hanno mostrato nuove scene di gameplay del livello Underpass presentato di recente a Gamescom.

L’accesso alla closed beta per PC è garantito prenotando Overkill's The Walking Dead, disponibile su Steam e sul sito ufficiale. I giocatori che acquisteranno la versione standard del gioco riceveranno un invito singolo per partecipare alla beta, mentre prenotando la deluxe edition si riceveranno quattro chiavi per accedere alla beta da condividere con gli amici. Ulteriori dettagli sulla closed beta saranno condivisi presto con la community.

Ispirato dalle graphic novel originali di Robert Kirkman, Overkill's The Walking Dead è uno sparatutto co-op per quattro giocatori dove si dovrà formare una squadra e affrontare una serie di missioni e raid per trovare i sopravvissuti, mettere in sicurezza le risorse e rimanere vivi. Si sceglierà l’approccio stealth per superare in modo tattico i nemici, oppure si affronteranno i vaganti squartandoli da parte a parte con la forza e le armi da fuoco? Ognuno dei quattro personaggi giocabili ha le proprie abilità specifiche, il proprio albero di progressione, un ruolo nella squadra, uno stile di gioco e una storia alle spalle.

Overkill's The Walking Dead uscirà a livello mondiale per PC il 6 novembre. Sarà invece disponibile per PlayStation 4 e Xbox One il 6 febbraio 2019 nelle Americhe e l’8 febbraio 2019 in Europa e negli altri paesi.