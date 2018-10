Overkill's The Walking Dead Beta e Fortnite in diretta oggi 14 ottobre su Twitch

Everyeye Live chiude la settimana in bellezza con due appuntamenti in diretta, dedicati a Overkill's The Walking Dead e all'immancabile Fortnite.

A partire dalle ore 17:00 la redazione andrà in onda sul canale Twitch di Everyeye per giocare alla Closed Beta di Overkill's The Walking Dead, lo sparatutto cooperativo sviluppato dagli autori della serie Payday. In questa beta sono incluse le prime due missioni di gioco e due missioni di difesa del campo base. Il titolo uscirà su PC il 6 novembre, mentre su PlayStation 4 e Xbox One arriverà l'8 febbraio 2019. Alle ore 21:00 toccherà invece a RapidNade, che andrà a caccia di teste in Fortnite Battaglia Reale. Cogliamo l'occasione per ricordarvi che in questi giorni sono attive le sfide della Settimana 3 della Stagione 6.

Le trasmissioni andranno in onda sul canale Twitch di Everyeye, al quale siete caldamente invitati ad iscrivervi per poter interagire con la redazione e gli altri utenti della nutrita community in chat. Vi invitiamo, inoltre, a cliccare sul simbolo a forma di cuore in alto, così riceverete delle comode notifiche sui vostri dispositivi poco prima dell'inizio delle trasmissioni. Vi aspettiamo, non potete assolutamente mancare.