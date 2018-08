Overkill's The Walking Dead: a caccia di zombie nella nostra Video Anteprima (Gamescom)

Gli autori di Payday propongono uno sparatutto multiplayer fortemente basato sulla co-op, che riprende il concept alla base di Left 4 Dead. Come se la cava Overkill's The Walking Dead alla prova dei fatti? Scopritelo nella nostra Video Anteprima dalla Gamescom 2018.

Purtroppo la nuova demo di Overkill's The Walking Dead non ci ha lasciati particolarmente convinti, a partire dalle carenze dell'intelligenza artificiale che sembrano compromettere la solidità dell'esperienza di gioco. Parlando delle meccaniche FPS, il titolo si presenta come uno shooter abbastanza semplice e immediato, senza includere particolari spunti interessanti per il gioco tattico di squadra (al contrario di quanto si sarebbe auspicato).

Anche sul fronte tecnico la situazione non sembra delle più rosee, soprattutto considerando che la versione PC del gioco è attesa al debutto il 6 novembre. Al contrario, le versioni PlayStation 4 e Xbox One sono state rimandate a febbraio 2019 per volontà del publisher 505 Games.

Per saperne di più sul gioco vi rimandiamo alla nuova Video Anteprima riportata in cima alla notizia.