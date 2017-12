È ormai da qualche tempo che Overkill's The Walking Dead è sparito dalle scene, le ultime notizie risalgono a diversi mesi fa, quando la software house annunciò che il titolo, inzialmente previsto per la fine del 2017, era stato rinviato alla seconda metà 2018. Tuttavia, pare che a breve ne sapremo di più.

Sul sito ufficiale del gioco è infatti comparso un conto alla rovescia che terminerà fra circa 72 ore e mezza. Per il momento non abbiamo alcuna informazione riguardo i contenuti che verranno rivelati alla fine del countdown, per scoprire di cosa si tratta non ci resta dunque che attendere lo scadere. Quali sono le vostre aspettative per Overkill's The Walking Dead?