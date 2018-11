Overkill's The Walking Dead: live alcolica in diretta domani alle 21:00!

Era da tanto che ci chiedevate una nuova live alcolica, e siamo felici di annunciare che l'attesa sta per terminare!

Domani 21 novembre alle ore 21:00 andrà in onda una nuova trasmissione a base di shottini interamente dedicata a Overkill's The Walking Dead, controverso titolo cooperativo approdato su PC pochi giorni fa. Sappiamo cosa vi state chiedendo: chi parteciperà alla live alcolica? Chi berrà fino a perdere la ragione mentre tenterà di massacrare zombie? Ebbene, è un segreto... per il momento! Sveleremo l'identità dei partecipanti a tempo debito.

Possiamo però assicurarvi che ci sarà da divertirsi, per cui vi aspettiamo numerosi! L'appuntamento, come al solito, è sul canale Twitch di Everyeye, al quale siete caldamente invitati ad iscrivervi per poter interagire con i dissennati in preda ai fiumi dell'alcol e gli altri spettatori in chat. Cliccando sul simbolo a forma di cuore in alto a destra, inoltre, potrete attivare la ricezione delle notifiche sui vostri dispositivi, così verrete avvertiti poco prima dell'inizio della trasmissione! Non potete assolutamente mancare!