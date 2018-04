Overkill's The Walking Dead: il nuovo trailer presenta Maya, il secondo eroe giocabile

Starbreeze, Skybound Entertainment e 505 Games hanno rilasciato un nuovo trailer cinematico per Overkill The Walking Dead, nuovo titolo in via di sviluppo presso Overkill - A Starbreeze Studio.

Questo nuovo video permette di fare la conoscenza di Maya, la seconda dei quattro eroi giocabili del titolo. Come Aidan, il primo personaggio annunciato lo scorso dicembre, Maya è profondamente cambiata da quando il mondo che conoscevamo è finito e ora solo coloro disposti a combattere con ogni mezzo necessario hanno la speranza di sopravvivere contro la costante minaccia dei vivi e dei morti.

Ambientato in una Washington, D.C. post-apocalittica, Overkill's The Walking Dead è uno sparatutto in prima persona cooperativo per quattro giocatori a missioni ispirato all'azione, il pericolo e il terrore delle graphic novel originali di Robert Kirkman. I giocatori dovranno unire le forze e intraprendere una grande varietà di missioni e raid, recuperare rifornimenti e assoldare alleati tra i sopravvissuti per difendere il campo base e rimanere vivi. Ogni personaggio giocabile disporrà di speciali abilità, uno stile di gioco peculiare e una storia personale alle spalle - fatti strada con la forza bruta attraverso orde di Walkers con il coriaceo Aidan o cura i tuoi amici e assicurane la sopravvivenza con Maya, sfruttando le sue doti di ex chirurgo.

Overkill’s The Walking Dead sarà disponibile nell’autunno 2018 per PlayStation 4, Xbox One e Windows PC.