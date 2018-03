Overkill's The Walking Dead: osserviamo Georgetown nel primo diario di sviluppo

Nel primo diario di sviluppo diil team al lavoro sul gioco ci parla della creazione delle ambientazioni mostrandoci alcuni scorci di Georgetown, storico quartiere di Washington DC.

Come ci spiegano gli sviluppatori, in Overkill’s The Walking Dead anche le ambientazioni rivestiranno un ruolo fondamentale nell'ambito della narrazione, ad esempio entrando in un appartamento ancora intatto sarà possibile farsi un'idea dell'aspetto del mondo prima della diffusione dell'epidemia. Per rendere il tutto più realistico, il team ha svolto ricerche approfondite sul deterioramento dei diversi materiali.

Overkill's The Walking Dead sarà disponibile nel corso dell'autunno su PlayStation 4, Xbox One e PC. Sulle nostre pagine trovate trovate un video dietro le quinte dedicato ad Aidan, uno dei quattro personaggi giocabili.