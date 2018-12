Overkill's The Walking Dead potrebbe uscire in ritardo su console?

Starbreeze entrerà in amministrazione controllata a gennaio, il CEO della compagnia si è dimesso nella giornata di ieri e le azioni del gruppo hanno perso oltre il 60% del proprio valore. Una situazione non semplice, che potrebbe portare ad un ritardo nel lancio di Overkill's The Walking Dead su PS4 e Xbox One.

Il gruppo Digital Bros (che possiede 505 Games, publisher del gioco) ha diffuso una nota nella quale afferma di essere al lavoro per valutare "eventuali ripercussioni di un possibile ritardo di uscita del prodotto sulla guidance di fatturato del corrente esercizio, precedentemente stimata tra 145 e 190 milioni di euro", sebbene al momento non ci siano certezze la compagnia sta valutando l'impatto sui propri bilanci dovuto all'eventuale ritardo del lancio su console.

Overkill's The Walking Dead è stato lanciato a novembre su PC, accolto tiepidamente da pubblico e critica, con vendite al di sotto delle aspettative. Le cattive performance commerciali hanno causato una notevole perdita a Starbreeze, già provata da una situazione economica non particolarmente rosea.